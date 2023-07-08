Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности

11:35, 08 июля 2023, ПАИ

С Днём семьи, любви и верности поздравила псковичей заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

Она отметила, что этот праздник напоминает о важности сохранения традиций, на которых строится крепкая и дружная семья – основа жизни общества, которую необходимо беречь как самую главную ценность.

«Семья – наша крепость, где мы находим утешение и радость, поддержку в трудные моменты, заботу и понимание. Семья – это источник нашей силы, вдохновения и успеха», – отметила сенатор и пожелала жителям Псковской области крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Пусть всегда рядом с вами будут любимые и родные люди, а каждый день будет наполнен заботой, семейным теплом и уютом. Цените друг друга, уважайте и поддерживайте!» – обратилась к жителям региона Елена Бибикова.