Семья из Себежа отмечает 45-летний юбилей совместной жизни

11:44, 08 июля 2023, ПАИ

45-летний юбилей совместной жизни отмечает семья Максимовых из Себежа. Об этом пишет газета «Призыв».

Григорий и Ольга Максимовы отмечают день рождения семьи 8 июля. Они встретились и познакомились в Себеже.

Ольга родилась в Сибири, отец – коренной сибиряк, мама родом из Опочецкого района. В возрасте четырёх лет она с родителями переехала в Себеж, где были родственники. Григорий родился в многодетной семье в Тверской области. В Себеж приехал погостить к брату, который был военным и проходил здесь службу.

Судьбоносная встреча произошла у сестры Ольги, она пригласила братьев в гости. Случилось знакомство в 1976 году.