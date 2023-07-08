«Купальский вечерок в Вечаше» пройдёт сегодня в Плюсском районе

11:46, 08 июля 2023, ПАИ

Театрализованная программа «Купальский вечерок в Вечаше» пройдёт в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова и Доме культуры Плюсского района 8 июля в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Участники мероприятия окунутся в атмосферу древнего славянского праздника молодости и любви, узнают о силе целебных трав, научатся плести купальские венки, посоревнуются в прыжках через костёр, поиграют в старинные игры и погадают.

«Говорят, в купальские вечера в вечашском парке можно отыскать цветущий папоротник, охраняемый русалками да ведьмами и скрывающий несметные сокровища. Найдутся ли среди участников театрализованной программы смельчаки, которые отправятся на поиски папоротника?» – бросают вызов организаторы.

Отметим, организаторы рекомендуют женщинам прийти на программу в длинных светлых платьях, чтобы создать атмосферу настоящего купальского праздника. Лучший образ получит подарок.

Телефоны для справок: (8 81133) 2-12-53, (8 81133) 2-15-53.