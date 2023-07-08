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Общество

Общественную приёмку прошёл сквер Пушкина в Великих Луках

Общественная приёмка обновлённого сквера Пушкина прошла в Великих Луках. В ней приняли участие депутаты Великолукской городской Думы, представители администрации и общественной палаты города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

По словам подрядчика Сергея Липатова, на объекте оформили воркаут-площадку, уложили современное покрытие из тротуарной плитки, установили новую детскую площадку с безопасным антискользящим покрытием, фигуры по мотивам сказок Александра Пушкина, новые парковые диваны, а также смонтировали новые опоры освещения.

«Появилось множество фотозон, в том числе специальные таблички, на которых написаны отрывки из произведений Пушкина. Также на табличках имеется специальный QR-код. Его можно отсканировать с помощью камеры телефона и получить доступ к полным версиям произведений», – отметил подрядчик. Он также добавил, что на территории сквера высадили новые растения.

«Новое пространство уже пользуется повышенным интересом у великолучан, многие из них приходят в сквер для отдыха», – подчеркнули в городской администрации.

Отметим, что благоустройство сквера Пушкина проводилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на улице Пушкина в рамках муниципального контракта ведётся ремонт тротуаров, чтобы территория сквера была полностью облагорожена.

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