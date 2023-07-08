Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит под Псковом

12:37, 08 июля 2023, ПАИ

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит с 8 по 9 июля в деревне Выбуты, на родине равноапостольной княгини Ольги, передаёт корреспондент ПАИ.

В фестивале принимают участие реконструкторы эпохи раннего средневековья.

В рамках мероприятия проходят показательные выступления реконструкторов, состязания. Также на фестивале работают ярмарка и интерактивные площадки.

Как проходил фестиваль исторической реконструкции «Хельга» в прошлом году, можно посмотреть в нашем фоторепортаже здесь.