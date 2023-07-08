Семьи Пушкиногорского района наградили медалями «За любовь и верность»

13:46, 08 июля 2023, ПАИ

Семьи, живущие в Пушкиногорском районе, наградили в преддверии Дня любви, семьи и верности. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Со словами поздравлений к собравшимся обратились глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района Николай Иванов, начальник отдела по культуре Пушкиногорского района Светлана Евдокимова.

Медалями «За любовь и верность» наградили семьи Васильевых Веры и Владимира, Кондратьевых Веры и Анатолия и Федоровых Светланы и Юрия.

\

Слова напутствий и добрых пожеланий прозвучали в адрес молодой семьи Григорьевых Николая и Алисы. В июле прошлого года они встретились в военно-патриотическом лагере, где работали командирами. Зарегистрировали свой брак они совсем недавно, в июне этого года. Слова поздравлений в адрес молодой семьи Григорьевых прозвучали от Светланы и Юрия Федоровых.



Также на мероприятии прошёл концерт артистов из Псковского района и ансамбля казачьей песни «Казачий стяг».