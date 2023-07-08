Борис Елкин: Семья – самое главное в жизни человека
С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей глава города Борис Елкин. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Борис Елкин отметил, что семья – самое главное в жизни человека. «Желаю каждой псковской семье долгих лет совместной жизни в любви и здравии!» – написал он.
«Берегите друг друга!» – заключил глава Пскова.
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