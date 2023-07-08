Вместе 65 лет: Супругов из Палкинского района наградили медалью «За любовь и верность»
Паре из Палкинского района вручили медаль «За любовь и верность». Об этом пишет газета «Льновод».
Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, семью Анны и Николая Малышевых в деревне Костыгово посетила делегация Палкинского района. Они вручили супругам медаль «За любовь и верность».
Супруги Малышевы вместе уже более 65 лет.
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