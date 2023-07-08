Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вместе 65 лет: Супругов из Палкинского района наградили медалью «За любовь и верность»

Паре из Палкинского района вручили медаль «За любовь и верность». Об этом пишет газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод»

Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, семью Анны и Николая Малышевых в деревне Костыгово посетила делегация Палкинского района. Они вручили супругам медаль «За любовь и верность».

Супруги Малышевы вместе уже более 65 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 июля 2023

Стартовал юбилейный фестиваль «Изборская крепость»
08 июля 2023

Трансляция концерта «Пушкин в Михайловском» начнётся 8 июля
08 июля 2023

Выставка «Недалеко от Пскова» открылась в городской библиотеке
08 июля 2023

Режиссёр Иван Болотников: В Пскове чувствуешь себя желанным гостем
08 июля 2023

Псковский облсовпроф подписал соглашение с Санкт-Петербургским университетом профсоюзов
08 июля 2023

Творческая встреча с кинорежиссёром Иваном Болотниковым проходит в медиацентре ПАИ
08 июля 2023

Вместе 65 лет: Супругов из Палкинского района наградили медалью «За любовь и верность»

08 июля 2023

Семьи Пушкиногорского района наградили медалями «За любовь и верность»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...