Вместе 65 лет: Супругов из Палкинского района наградили медалью «За любовь и верность»

14:54, 08 июля 2023, ПАИ

Паре из Палкинского района вручили медаль «За любовь и верность». Об этом пишет газета «Льновод».

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Накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля, семью Анны и Николая Малышевых в деревне Костыгово посетила делегация Палкинского района. Они вручили супругам медаль «За любовь и верность».

Супруги Малышевы вместе уже более 65 лет.