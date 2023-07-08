Выставка «Недалеко от Пскова» открылась в городской библиотеке

16:03, 08 июля 2023, ПАИ

Выставка «Недалеко от Пскова» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. На ней представлены работы петербургских художников Евгения Баклашкина и Полины Ткаченко, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Это 25 графических произведений, выполненных в технике ручной трафаретной печати, монотипии и линогравюры. Все они были созданы в деревне Варыгино Опочецкого района, куда художники ездят на дачу.

От имени авторов выставки с первыми её посетителями встретился Евгений Баклашкин, который сам себя называет «певцом грядок». Потому что почти все его работы рождаются, как он уверяет, в огороде.

Самая яркая работа Евгения в стиле ручной трафаретной печати посвящена знаменитой Духовой горе или опочецкой Горе Святого духа. По его словам, он впервые увидел это место в июне, когда там был «фейерверк цветущих растений».

Выставка «Недалеко от Пскова» продлится в библиотеке на Конной до 19 июля.