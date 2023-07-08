Псковский облсовпроф подписал соглашение с Санкт-Петербургским университетом профсоюзов

15:26, 08 июля 2023, ПАИ

В Санкт-Петербургском Гуманитарном университета профсоюзов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве вуза с Псковским облсовпрофом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профобъединения.

«Хочу выразить благодарность ректору университета Александру Запесоцкому. Мы давно сотрудничаем и сейчас это сотрудничество усиливается. Мы постоянно направляем наших членов профсоюзов на обучение. На территории Псковской области об университете все знают, как и во всей Российской Федерации. Университет - флагман образования. Гордимся, что наши студенты после выпуска находят хорошую работу», - сообщил лидер профсоюзного движения в Псковской области Игорь Иванов.