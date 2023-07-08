С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей Игорь Иванов

16:47, 08 июля 2023, ПАИ

От имени Псковского облсовпрофа руководитель регионального профобъединения Игорь Иванов поздравил жителей области с Днем семьи, любви и верности.

«Сейчас особое внимание уделяется укреплению института семьи. На семейном счастье строится личное душевное благополучие. Семья – это то, что дает нам силы. Верность - позволяет полностью довериться любимому и близкому человеку. Любовь - греет наши сердца и помогает пройти любые испытания», - отметил в поздравлении Игорь Иванов.

Он пожелал всем жителям Псковской области всегда быть в окружении близких людей, наслаждаться их присутствием и заботой, счастья и гармонии.