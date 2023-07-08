Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стартовал юбилейный фестиваль «Изборская крепость»

Услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей смогут жители и гости региона с 8 по 9 июля в музее-заповеднике «Изборск». Завершится фестиваль гала-концертом в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск». 

Фото здесь и далее: группа «Фестиваль "ИЗБОРСКАЯ КРЕПОСТЬ"» в соцсети «ВКонтакте»

Программа фестиваля:

8 июля с 11:00 до 12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске.

8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:

10:30 – 13:00 – мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и так далее;
13:00 – 15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета;
15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага;
15:00 – 17:00 – конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий;
17:00 – 19:00 – сольные выступления членов жюри и гостей.

9 июля (воскресенье):

13:00 –16:00 – гала-концерт в Изборской крепости. Награждение победителей;
16:00 – церемония закрытия фестиваля, спуск флага.

Организаторами фестиваля выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 июля 2023

Торжественная церемония открытия центра «Истоки» состоялась в Печорах
08 июля 2023

Изборский музей приглашает псковичей и гостей региона посетить программу «Родные сказки»
08 июля 2023

Семейный парад прошёл на форуме «Истоки» в Печорах

08 июля 2023

Кинорежиссёр Иван Болотников: Меня вдохновляют люди
08 июля 2023

Организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах
08 июля 2023

С Днём семьи, любви и верности поздравил псковичей Игорь Иванов

08 июля 2023

Стартовал юбилейный фестиваль «Изборская крепость»
08 июля 2023

Трансляция концерта «Пушкин в Михайловском» начнётся 8 июля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...