Стартовал юбилейный фестиваль «Изборская крепость»

16:38, 08 июля 2023, ПАИ

Услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей смогут жители и гости региона с 8 по 9 июля в музее-заповеднике «Изборск». Завершится фестиваль гала-концертом в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Программа фестиваля:

8 июля с 11:00 до 12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске.

8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:

10:30 – 13:00 – мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и так далее;

13:00 – 15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета;

15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага;

15:00 – 17:00 – конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий;

17:00 – 19:00 – сольные выступления членов жюри и гостей.

9 июля (воскресенье):

13:00 –16:00 – гала-концерт в Изборской крепости. Награждение победителей;

16:00 – церемония закрытия фестиваля, спуск флага.

Организаторами фестиваля выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».