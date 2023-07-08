Стартовал юбилейный фестиваль «Изборская крепость»
Услышать произведения известных псковских бардов и исполнителей из соседних областей смогут жители и гости региона с 8 по 9 июля в музее-заповеднике «Изборск». Завершится фестиваль гала-концертом в Изборской крепости. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Программа фестиваля:
8 июля с 11:00 до 12:00 – возложение земель у Поклонного креста на Священном холме единства и славы России в Изборске.
8 июля (суббота). Нескучный садик у музейной блинной:
10:30 – 13:00 – мастер-классы по вокалу, аккомпанементу, стихосложению, сценическому мастерству, работа с микрофоном и так далее;
13:00 – 15:00 – гостевой концерт – сольные выступления приглашенных гостей, лауреатов и дипломантов прошлых фестивалей, клубов авторской песни, членов оргкомитета;
15:00 – церемония открытия фестиваля. Поднятие флага;
15:00 – 17:00 – конкурсный концерт, голосование за приз зрительских симпатий;
17:00 – 19:00 – сольные выступления членов жюри и гостей.
9 июля (воскресенье):
13:00 –16:00 – гала-концерт в Изборской крепости. Награждение победителей;
16:00 – церемония закрытия фестиваля, спуск флага.
Организаторами фестиваля выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».
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