Изборский музей приглашает псковичей и гостей региона посетить программу «Родные сказки»

17:47, 08 июля 2023, ПАИ

На фольклорную программу «Родные сказки» приглашают псковичей и гостей города в Изборск. Здесь можно будет познакомиться с самобытным псковским сказочным наследием, узнать о традициях летне-обрядового цикла и элементах народного костюма, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Также участники программы поиграют в детские и молодежные деревенские игры и услышат живое фольклорное пение.

Мероприятие пройдет 9 июля в 12:00 в усадьбе «Шведова» в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история». Провожатой в мир сказок станет студентка ПсковГУ Анастасия Попова, победительница грантового конкурса форума «Таврида».

«По окончании программы приглашаем вас в Изборскую крепость на гала-концерт! Ждём вас в Изборске!» - говорится в сообщении.