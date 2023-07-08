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Изборский музей приглашает псковичей и гостей региона посетить программу «Родные сказки»

На фольклорную программу «Родные сказки» приглашают псковичей и гостей города в Изборск. Здесь можно будет познакомиться с самобытным псковским сказочным наследием, узнать о традициях летне-обрядового цикла и элементах народного костюма, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Также участники программы поиграют в детские и молодежные деревенские игры и услышат живое фольклорное пение.

Мероприятие пройдет 9 июля в 12:00 в усадьбе «Шведова» в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история». Провожатой в мир сказок станет студентка ПсковГУ Анастасия Попова, победительница грантового конкурса форума «Таврида». 

«По окончании программы приглашаем вас в Изборскую крепость на гала-концерт! Ждём вас в Изборске!» - говорится в сообщении.

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