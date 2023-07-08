Гоночный экипаж несколько раз перевернулся на ралли в Опочке

20:00, 08 июля 2023, ПАИ

Петрозаводский гоночный экипаж Александра Коробова и Ильи Комиссарова перевернулся на втором спецучастке в ходе ралли «900 озёр», проходящем в Опочке. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «PSKOV RALLY».

«№ 59 Коробов/Комиссаров стоит, дымится», – говорится в сообщении «PSKOV RALLY».

Сейчас с раллистами всё хорошо: «Ошибка в стенограмме была, к тому же узковато зашёл в поворот. Подпрыгнули на бровке, а дальше уже карусель. Каркас цел, настроение хорошее», – прокомментировал ситуацию Александр Коробов.