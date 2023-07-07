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Спорт

Псковские футболисты набрали 7 из 9 очков в девятом туре ЮФЛ

Команды ФК «Псков» 2008, 2007 и 2006 года рождения провели девятый тур ЮФЛ, по итогам которого набрали 7 очков из 9 возможных. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «ФК Псков».

Так, подопечные Сергея Степанова 2008 года рождения одержали победу над командой «Электрон» со счётом 2:0. Голами отличились Владислав Игнатьев и Степан Федорин. 

Команда 2006 года рождения под руководством Руслана Суродина и Игоря Сурина выиграла со счётом 1:0. Единственный гол забил Александр Михайленко на шестой минуте встречи.

В свою очередь, ФК «Псков» 2007 года рождения сыграли вничью с новгородским «Электроном». Тренером команды является Герман Кравченко.

Следующий тур пройдёт 13 июля.

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