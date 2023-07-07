Псковские футболисты набрали 7 из 9 очков в девятом туре ЮФЛ
Команды ФК «Псков» 2008, 2007 и 2006 года рождения провели девятый тур ЮФЛ, по итогам которого набрали 7 очков из 9 возможных. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «ФК Псков».
Так, подопечные Сергея Степанова 2008 года рождения одержали победу над командой «Электрон» со счётом 2:0. Голами отличились Владислав Игнатьев и Степан Федорин.
Команда 2006 года рождения под руководством Руслана Суродина и Игоря Сурина выиграла со счётом 1:0. Единственный гол забил Александр Михайленко на шестой минуте встречи.
В свою очередь, ФК «Псков» 2007 года рождения сыграли вничью с новгородским «Электроном». Тренером команды является Герман Кравченко.
Следующий тур пройдёт 13 июля.
Председатель Псковской областной федерации бокса подвёл промежуточные итоги чемпионата СЗФО
Более тысячи человек ожидается на фестивале по спортивному ориентированию в Пустошкинском районе