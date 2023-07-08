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Общество

В Опочке назвали победителей ралли «900 озёр»

Определились победители ралли «900 озёр», проходившего в Псковской области. Об этом сообщается в группе «RALLY PSKOV» в соцсети «Вконтакте». 

По итогам соревнований первое место заняли Клим Гаврилов и Виктор Позерн (оба – Санкт-Петербург). На второй строчке расположились Александр Осипов (Санкт-Петербург) и Дмитрий Иванов (Куркиеки, республика Карелия). Третью строчку занял ярославский дуэт Алексея Петрова и Андрея Верещагина

Великолукский раллист Владислав Супрун выбыл из гонки после первого спецучастка

В номинации «Наша классика» пальма первенства ушла петербуржцам Владимиру Степанову и Елизавете Савенко. На втором месте расположились раллисты «Автомотоклуба ФСО России». Третью строчку заняли Денис Козлов и Марина Варначева из Санкт-Петербурга.
Псковский женский дуэт Ольги Стебиховой и Алины Затравкиной пришёл седьмым.

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