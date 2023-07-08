Россиянин Непомнящий уступил лидерство Карлсену на Grand Chess Tour

22:27, 08 июля 2023, ПАИ

Россиянин Ян Непомнящий утратил лидерство в турнирной таблице этапа Grand Chess Tour в Загребе по итогам первого дня соревнований по блицу, сообщает РИА Новости.

Шахматисты в субботу провели по девять партий. Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, хорватом Иваном Шаричем, румыном Рихардом Раппортом, американцем Фабиано Каруаной, проиграл французу Алирезе Фируздже, румыну Константину Лупулеску, норвежцу Магнусу Карлсену, победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду и индийца Гукеша Доммараджу.

Карлсен выиграл все девять партий и с 20 очками из 27 возможных единолично возглавляет турнирную таблицу. Вторым идёт Каруана, третьим – Непомнящий. Оба гроссмейстера, делившие первенство после соревнований по рапиду, набрали по 17 очков.

Этап в Загребе завершится в воскресенье.

