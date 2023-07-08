Великолучанин стал победителем Чемпионата СЗФО по боксу среди мужчин
Мастер спорта международного класса по боксу, великолучанин Сергей Егоров занял первое место на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин, сообщает портал Luki-news.
Соревнования прошли на этой неделе в Пскове.
Спортсмен стал лучшим в весовой категории 92+ кг. Тренируется боксёр под руководством Алексея Селивёрстова.
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