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Спорт

Великолучанин стал победителем Чемпионата СЗФО по боксу среди мужчин

Мастер спорта международного класса по боксу, великолучанин Сергей Егоров занял первое место на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин, сообщает портал Luki-news.

Фото: Luki-news

Соревнования прошли на этой неделе в Пскове.

Спортсмен стал лучшим в весовой категории 92+ кг. Тренируется боксёр под руководством Алексея Селивёрстова.

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