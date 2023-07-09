День рыбака празднуют сегодня
Ежегодно во второе воскресенье июля в некоторых странах, включая Россию, отмечают профессиональный праздник – День рыбака, сообщает портал calend.ru.
В этот день поздравляют всех, кто занимается ловлей рыбы профессионально, а также тех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с природой. Обычно в честь праздника проводятся различные мероприятия, посвящённые рыболовству.
Напомним, что Всемирный день рыболовства отмечают ежегодно 27 июня.
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