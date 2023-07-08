Около 10 машин унесло ливнем в Сочи

09:56, 09 июля 2023, ПАИ



Почти 10 автомобилей унесло потоком воды в результате сильных дождей, которые прошли в ночь на воскресенье в сочинской Хосте, подтоплены этажи двух домов, погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В результате прохождения обильных осадков в МО Сочи утром поступило сообщение о подтоплении первого этажа многоквартирного четырёхэтажного жилого дома по улице Кипарисовой в Хостинском внутригородском районе. Эвакуация людей не требуется. Течение воды в дом прекратилось. Проводится откачка воды. В Хостинском внутригородском районе по улице Шоссейная подтопило цокольный этаж. Эвакуация людей не требуется. Проводится откачка воды», – говорится в сообщении.

В результате ливней также были повреждены автомобили.

«От оперативного дежурного МКУ «Службы спасения» поступила информация о том, что по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», – добавили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение действует в Сочи до конца дня 10 июля. Синоптики в этот период прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе маршрута Магри – Весёлое.

