Двое псковичей перевели мошенникам более 600 тысяч рублей

10:23, 09 июля 2023, ПАИ

Более 600 тысяч рублей похитили мошенники у двух псковичей после телефонного звонка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 4 и 5 июля псковичке и псковичу позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. И под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа к счетам собеседников завладели их сбережениями на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

В связи с этим полиция напоминает, что злоумышленники непрерывно адаптируют используемые ими преступные схемы под текущие жизненные реалии, придумывая всё новые сценарии манипуляции человеческими эмоциями. Будь то желание получить в Сети лёгкий заработок, стремление сэкономить или страх потерять свои финансовые накопления.

И поэтому следует всегда тщательно перепроверять всю поступающую к вам информацию, пользоваться только подтверждёнными официальными сайтами организаций, не устанавливать на телефоны и компьютеры приложения сомнительного происхождения. В случае поступления звонков, даже если определяется телефонный номер вашего банка, когда неизвестные лица начинают запрашивать у вас номер или CVC банковской карты, информацию с кодом из СМС или просят перейти по ссылке, – важно понимать, что в этой ситуации вы имеете дело с мошенниками.

Кроме того, специалисты банка ни при каких обстоятельствах не станут просить клиентов установить на их смартфоны или компьютеры какое-либо средство удалённого управления, ведь у них и так есть все необходимые ресурсы и инструменты для блокировки несанкционированного доступа к личным кабинетам граждан или изменения условий обслуживания их карт.

А самый простой способ предотвратить хищение денег с вашего счёта – сбросить звонок от вызывающего подозрение человека, представившегося сотрудником банка или какого-либо другого ведомства, и сразу перезвонить по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты. И ни в коем случае не переводите незнакомцам свои сбережения или кредитные деньги.