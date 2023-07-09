Пенсионер из Сибири доехал до Пскова на велосипеде

12:03, 09 июля 2023, ПАИ

Путешественник на велосипеде, 70-летний Юрий Кочуров из Новосибирска доехал до Пскова из Москвы. Свои впечатления от города и области он рассказал журналистам «АиФ. Псков».

Юрий Кочуров уже 15 лет путешествует по миру на велосипеде. С собой он возит только спальник, коврик, котелок и гармошку. В городах, которые проезжает, мужчина даёт концерты и рассказывает о своих приключениях.

В Псковскую область свой путь пенсионер начал из Новосибирска. Оттуда он добрался на поезде до Воронежа и Москвы, а уже по прибытии Юрий поехал на велосипеде через Волоколамск, Дубосеково, Ржев, Великие Луки.

«Не смог проехать мимо Острова, у меня там друг в армии служил, а я, если честно, про такой город даже и не слышал раньше. Побывал в воинской части, поговорил с военными, сделал фотографии и другу послал. С Острова уже хотел было ехать в Псков, но опять разговорился с людьми, а они мне стали про Пушкинские Горы рассказывать. В итоге я и в Михайловском был, и в Петровском. Зашёл в кафе, а там хозяин – спортсмен. Он меня и накормил, и на экскурсию сводил. Когда возвращался из Печор, заехал в Сигово, где живёт народ сето. Познакомился с мужчиной, он по соседству живёт, пригласил меня в гости, я у него и заночевал», – поделился впечатлениями путешественник.

Также он рассказал, что желание посетить Псков у него возникло после поездки по Вьетнаму в 2020 году. Там он познакомился с девушкой из Пскова, которая очень расхваливала город и обязательно рекомендовала его к посещению.

Сейчас в планах у путешественника добраться до Калининграда.