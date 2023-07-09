Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пенсионер из Сибири доехал до Пскова на велосипеде

Путешественник на велосипеде, 70-летний Юрий Кочуров из Новосибирска доехал до Пскова из Москвы. Свои впечатления от города и области он рассказал журналистам «АиФ. Псков».

Фото: «АиФ. Псков»

Юрий Кочуров уже 15 лет путешествует по миру на велосипеде. С собой он возит только спальник, коврик, котелок и гармошку. В городах, которые проезжает, мужчина даёт концерты и рассказывает о своих приключениях.

В Псковскую область свой путь пенсионер начал из Новосибирска. Оттуда он добрался на поезде до Воронежа и Москвы, а уже по прибытии Юрий поехал на велосипеде через Волоколамск, Дубосеково, Ржев, Великие Луки.

«Не смог проехать мимо Острова, у меня там друг в армии служил, а я, если честно, про такой город даже и не слышал раньше. Побывал в воинской части, поговорил с военными, сделал фотографии и другу послал. С Острова уже хотел было ехать в Псков, но опять разговорился с людьми, а они мне стали про Пушкинские Горы рассказывать. В итоге я и в Михайловском был, и в Петровском. Зашёл в кафе, а там хозяин – спортсмен. Он меня и накормил, и на экскурсию сводил. Когда возвращался из Печор, заехал в Сигово, где живёт народ сето. Познакомился с мужчиной, он по соседству живёт, пригласил меня в гости, я у него и заночевал», – поделился впечатлениями путешественник.

Также он рассказал, что желание посетить Псков у него возникло после поездки по Вьетнаму в 2020 году. Там он познакомился с девушкой из Пскова, которая очень расхваливала город и обязательно рекомендовала его к посещению.

Сейчас в планах у путешественника добраться до Калининграда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 июля 2023

Умер председатель Великолукского райпо Алексей Фёдоров
09 июля 2023

Реконструкция «Прорыв линии «Пантера» готова к старту в Островском районе
09 июля 2023

Пенсионер из Сибири доехал до Пскова на велосипеде
09 июля 2023

Кратковременные дожди ожидаются в Пскове сегодня
09 июля 2023

День рыбака празднуют сегодня
08 июля 2023

XI Калкинские чтения прошли в Пскове
08 июля 2023

Людмила Зайцева: Артист – это не профессия
08 июля 2023

Саженцы сирени посадили участники форума «Истоки»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...