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Общество

Власти Сочи запретили купаться в море

Купание в море в период действия штормового предупреждения запрещено, на пляжах установлены флаги красного цвета, предупредили в пресс-службе администрации Сочи, сообщает РИА Новости.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, подтоплены этажи двух жилых домов на Кипарисовой и Шоссейной улицах, при этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом на Кипарисовой, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.

«В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено. Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. Установлены красные флаги - в воду заходить опасно», — говорится в сообщении.

Как сообщали в мэрии курорта, в Хосте, где прошли сильные ливни и была повреждена инфраструктура района, работают мониторинговые службы, которые оценивают ущерб имуществу, на месте развернут оперативный штаб. К работе по устранению последствий непогоды привлечены 60 рабочих, задействовано 15 единиц техники, общественный транспорт работает штатно.

В городской администрации заявляют, что основной удар стихии ожидает Сочи в ночь на понедельник. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
 

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