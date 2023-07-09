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Дмитрий Месхиев рассказал, как поменялась его жизнь после переезда в Псков

О своём отношении к Пскову рассказал кинорежиссёр Дмитрий Месхиев на творческой встрече в креативном пространстве Лофт сегодня, 9 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ. 

Фото: ПАИ

«Я не до конца переехал в Псков, периодически приходится выезжать в Санкт-Петербург. Но я бы с радостью поменял свою жизнь в корне и редко выезжал бы отсюда. Я люблю наш театр, очень люблю город Псков, он прелестный. Это город, созданный для того, чтобы здесь уж точно проводить старость», – поделился Дмитрий Месхиев. 

Он также рассказал, что вся его жизнь связана с Псковом. 

«Когда-то с отцом я был здесь в киноэкспедиции и помнил Псков, ходили купаться под кремль. Как-то вся моя жизнь связана с этими местами, поэтому я начал снимать здесь кино и пропагандировать Псковскую область как место для съёмок. И коллеги за мной подтянулись, сейчас здесь снимают много», – сказал кинорежиссёр. 

Отметим, творческая встреча прошла в рамках программы «Панорама» IV  Международного кинофестиваля «Западные ворота».

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