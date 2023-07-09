Сюжет о взаимодействии Пскова и Минска показали на белорусском телевидении

15:43, 09 июля 2023, ПАИ

Видеоролик о взаимодействии Пскова и Минска вышел на белорусском телевиденьи по итогам прошедшего в Псковской области пресс-тура для зарубежных журналистов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Одним из примеров взаимодействия с белорусскими коллегами глава региона назвал запуск завода БОПЭТ-пленки в ОЭЗ «Моглино». Белоруссия стала одной из первых стран, с которой завод начал сотрудничество. Ещё одно из направлений – поставка бриллиантов, выращенных на Псковской земле, для белорусских компаний.

«Кстати, экоферма «Изборский страус» тоже появилась, в том числе, благодаря связям с Белоруссией», — добавил Михаил Ведерников.