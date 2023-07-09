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Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы помогают защищать права сотрудникам Почты России

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днём российской почты.

«Российская почта является неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечивая связь и передачу информации между людьми. Работа почтовиков позволяет нам оставаться в контакте с близкими, получать важные документы и посылки, а также обмениваться новостями и поздравлениями», – отметил Игорь Иванов. 

Он подчеркнул, что в рядах сотрудников российской почты много членов профсоюза, помогающего в защите трудовых прав работников и в повышении их социального статуса.

«Благодаря активной работе лидера профсоюза работников связи Анатолия Назейкина каждый сотрудник Почты России ощущает особую защиту и заботу профсоюзов. Особой командной энергией профсоюзов пронизана вся структура организации. Сегодня можно с уверенностью сказать, что профсоюз играет огромную роль в слаженной работе почты», – сказал Игорь Иванов. 

Он пожелал всем струдникам почтовой связи крепкого здоровья, благополучия и успехов, чтобы каждый день был наполнен радостью от благодарных клиентов, а профессионализм и преданность делу всегда получали высокую оценку. 

 

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