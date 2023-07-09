Конференция «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» проходит в медиацентре ПАИ
Конференция «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» проходит в медиацентре ПАИ.
Организаторы российских киносмотров поделятся опытом проведения фестивалей, обсудят вопросы их подготовки, привлечения новых участников, расширения программы и зрительских предпочтений. Также спикеры обсудят сохранение собственного фестивального профиля и улучшение фестиваля «Западные ворота».
Модератор конференции – Алексей Дунаевский, киновед и программный директор МКФ «Западные ворота».
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09 июля 2023
Конференция «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» проходит в медиацентре ПАИ