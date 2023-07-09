Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 10 июля, в 11:30.
С уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о мерах поддержки рождаемости в регионе, формировании семейных ценностей у молодежи, а также об итогах визита в Псковскую область уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
О ситуации с лесными пожарами в регионе, какое оборудование используется для обнаружения возгораний в лесах, ведущим расскажет руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 10 июля, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.
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