Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник

16:33, 09 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 10 июля, в 11:30.

С уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о мерах поддержки рождаемости в регионе, формировании семейных ценностей у молодежи, а также об итогах визита в Псковскую область уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

О ситуации с лесными пожарами в регионе, какое оборудование используется для обнаружения возгораний в лесах, ведущим расскажет руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 10 июля, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах ВКонтакте.