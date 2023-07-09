Александр Котов поздравил псковских сотрудников почты с профессиональным праздником

16:56, 09 июля 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с Днём российской почты всех причастных. Текст поздравления опубликован на сайте Собрания.

"Почтовая связь всегда играла важную роль в социальном и экономическом развитии территорий. Всего несколько десятилетий назад почта была практически единственным средством коммуникации, но и с массовым развитием цифровых технологий выдерживает конкуренцию и по-прежнему востребована", - сказал Александр Котов.

Он добавил, что модернизированная «Почта России» предлагает населению широкий спектр услуг, а современные мобильные приложения делают почтовые сервисы удобными и доступными для всех.

В Псковской области c большим количеством разрозненных населённых пунктов почта имеет особое значение. Для многих сельских жителей почтальон становится не просто курьером, а незаменимым помощником во многих жизненных ситуациях.

"Уважаемые почтовые работники! Спасибо вам за добросовестный труд и готовность помогать людям! Здоровья, благополучия, профессиональных успехов и личного счастья!" - поздравил Александр Котов.