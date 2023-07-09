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Три дня – слишком мало: эксперты о работе кинофестиваля «Западные ворота»

Этапы популяризации и улучшения Международного кинофестиваля «Западные ворота» назвали эксперты в сфере киноиндустрии на конференции «Кинофестивали России и новый сезон 2024 года: теория и практика» в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июля. 

Фото: ПАИ

 «Три дня – это очень мало, чтобы программу увидели все. Нужно расшириться хотя бы до пяти дней, чтобы три дня спокойно смотреть программу. Кроме того, на фестиваль отобран прекрасный полный метр, также можно набрать и короткий. Я думаю, что не будет проблем собрать конкурс качественного короткого метра», – отметил продюсер, президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов. 

В продолжение обсуждения продюсер, директор Чебоксарского международного кинофестиваля Дмитрий Пиркулов подчеркнул, что разный зритель смотрит разное кино. 

«Нужно держать баланс: на разного зрителя – разные картины. У вас есть десятки программ, и я не понимаю, как вы умудряетесь умещать это всё в какие-то три дня. Может быть, нужно уменьшить количество и повысить качество картин, повысить интерес зрителя к картинам», – сказал он. 

Кинорежиссёр, продюсер Иван Болотников заявил о нехватке информации о самом кинофестивале. 

«Информации не хватает. Да, о фестивале стали узнавать, но тут есть над чем работать. Это поможет привлечь более крупный охват аудитории. Приятно видеть, что с каждым годом фестиваль только улучшается – замечательная атмосфера, замечательный приём. И поэтому самое важное для фестиваля сейчас – чтобы о нём больше знали. Тогда будет больше и предложений по картинам», – подчеркнул он.

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