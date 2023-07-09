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Общество

Диетолог назвал овощ, снижающий уровень холестерина

Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, какой овощ поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Одно из них – капсантин. Он отвечает за цвет красного перца и перца чили.

Данный антиоксидант очень сильный. Исследования показывают, что капсантин повышает уровень «хорошего» холестерина в организме и борется с «плохим».

Лучшим выбором считается красный болгарский перец. Отмечается, что в нём также содержится большое количество витамина C: в два раза больше, чем в лимоне. Данный факт тоже помогает овощу в борьбе с высоким уровнем холестерина.
 

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