В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими
В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Псковская область простилась с младшим сержантом Ильёй Лапердиным, рядовым Евгением Ильиным, рядовым Андреем Лариковым и рядовым Сергеем Семеновым.
«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - написал глава региона.
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09 июля 2023
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