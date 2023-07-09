В Псковской области простились с четырьмя погибшими в ходе СВО военнослужащими

21:58, 09 июля 2023, ПАИ

В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Псковская область простилась с младшим сержантом Ильёй Лапердиным, рядовым Евгением Ильиным, рядовым Андреем Лариковым и рядовым Сергеем Семеновым.

«Вечная память нашим ребятам и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - написал глава региона.