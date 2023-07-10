Сотню саженцев роз отправили в Донецк из Себежского района
100 саженцев роз от Ивана и Светланы Мельник из деревни Кицково Себежского района отправили в Донецк и Шебекино для восстановления и благоустройства. Об этом сообщает газета «Призыв».
Розы – это часть гуманитарной помощи.
Груз и автомобиль для гуманитарной миссии Белгородского штаба доставлены в пункт назначения, отметили в газете.
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10 июля 2023
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