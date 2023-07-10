Сотню саженцев роз отправили в Донецк из Себежского района

23:00, 09 июля 2023, ПАИ

100 саженцев роз от Ивана и Светланы Мельник из деревни Кицково Себежского района отправили в Донецк и Шебекино для восстановления и благоустройства. Об этом сообщает газета «Призыв».

Розы – это часть гуманитарной помощи.

Груз и автомобиль для гуманитарной миссии Белгородского штаба доставлены в пункт назначения, отметили в газете.