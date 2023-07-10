День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении отмечают 10 июля
День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении отмечается 10 июля в России, пишет calend.ru.
Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной войны, состоялась она 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, последний принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы.
Полтавская битва закончилась убедительной победой русской армии. Противник потерял свыше 9 тысяч убитыми, 19 тысяч пленными. Потери русских — 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Сам Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал и скрылся на территории Османской империи. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла XII развеяна.
Решительная победа русских привела к перелому в Северной войне в пользу России, определила ее исход и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.
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