Самсон Сеногной наступил по народному календарю

07:42, 10 июля 2023, ПАИ

10 июля по народному календарю наступил Самсон Сеногной, пишет calend.ru.

Преподобный Сампсон странноприимец, которого чествуют в этот день, был сыном знатных римлян и изучил врачебное искусство. После того как родители умерли, Самсон отпустил на волю своих рабов, а доставшиеся в наследство деньги раздал нищим. За благие дела Бог наградил юношу даром чудотворца.

Правивший в то время император Юстиниан тяжело заболел и увидел во сне, что излечение он сможет получить только через Сампсона. Помолившись, целитель дотронулся до больного места рукой, и правитель выздоровел. Юстиниан собирался щедро наградить Сампсона, но тот отказался, в качестве благодарности попросил построить больницу и странноприимницу – приют для нищих и обездоленных.

На Руси Самсона (Сампсона) называли также Сеногноем. Как заметили крестьяне, в это время часто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме того, дождь на Самсона обещал еще семь недель мокрой погоды — до самого бабьего лета.

«На Самсона дождь — семь недель то ж», — говорили наши предки. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба. А по состоянию сена судили о будущем урожае: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая каша), если сено черно — будет каша белая (пшеничная каша).

В некоторых регионах на Самсона было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

