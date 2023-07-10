Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана

23:42, 09 июля 2023, ПАИ

Сотрудники правительства Псковской области Станислав Кукарцев и Никита Алфёров работают на досрочных выборах президента Республики Узбекистан в качестве международных наблюдателей от СНГ. Проведение выборов стало целесообразно после внесения поправок в Конституцию Узбекистана в апреле этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основной день голосования – 9 июля.

В течение последних трёх дней наблюдатели объехали множество участков в городах Карши, Шахрисабз и Китаб Кашкадарьинской области. Все участки и члены комиссий находились в состоянии полной готовности, основной день голосования прошёл без значительных нарушений, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в городе Карши сотрудники регионального правительства обменялись опытом с председателем избирательной комиссии Кашкадарьинской области Исаком Ахмедом, который рассказал о совершенствовании избирательного процесса в Узбекистане и новых технологиях, со своей стороны делегация Псковской области рассказала о механизме и преимуществах ДЭГ и о трёхдневном голосовании.

В области висит большое количество объектов наружной рекламы каждого кандидата, представляющих четыре различные политические партии: от народно-демократической партии – Улугбек Иноятов, от либерально-демократической партии – Шавкат Мирзиеев (действующий президент), от социал-демократической партии «Адолат» – Робахон Махмудова и от экологической партии – Абдушукур Хамзаев.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



















«Подобное разнообразие кандидатов свидетельствует о высокой конкурентности выборов. Наблюдатели отметили высокий уровень дисциплины граждан Узбекистана в части активности участия в голосовании: к 11 утра явка уже составляла 33,5 %. Несмотря на жаркую погоду, люди шли на голосование семьями и компаниями друзей», – подчеркнули в правительстве Псковской области.