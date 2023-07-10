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Общество

Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана

Сотрудники правительства Псковской области Станислав Кукарцев и Никита Алфёров работают на досрочных выборах президента Республики Узбекистан в качестве международных наблюдателей от СНГ. Проведение выборов стало целесообразно после внесения поправок в Конституцию Узбекистана в апреле этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Основной день голосования – 9 июля. 

В течение последних трёх дней наблюдатели объехали множество участков в городах Карши, Шахрисабз и Китаб Кашкадарьинской области. Все участки и члены комиссий находились в состоянии полной готовности, основной день голосования прошёл без значительных нарушений, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в городе Карши сотрудники регионального правительства обменялись опытом с председателем избирательной комиссии Кашкадарьинской области Исаком Ахмедом, который рассказал о совершенствовании избирательного процесса в Узбекистане и новых технологиях, со своей стороны делегация Псковской области рассказала о механизме и преимуществах ДЭГ и о трёхдневном голосовании. 

В области висит большое количество объектов наружной рекламы каждого кандидата, представляющих четыре различные политические партии: от народно-демократической партии – Улугбек Иноятов, от либерально-демократической партии – Шавкат Мирзиеев (действующий президент), от социал-демократической партии «Адолат» – Робахон Махмудова и от экологической партии – Абдушукур Хамзаев. 

  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
  • Псковичи работают наблюдателями на досрочных выборах президента Узбекистана
    Фото: Пресс-служба правительства Псковской области

«Подобное разнообразие кандидатов свидетельствует о высокой конкурентности выборов. Наблюдатели отметили высокий уровень дисциплины граждан Узбекистана в части активности участия в голосовании: к 11 утра явка уже составляла 33,5 %. Несмотря на жаркую погоду, люди шли на голосование семьями и компаниями друзей», – подчеркнули в правительстве Псковской области. 

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