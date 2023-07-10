День рыбака отметили в Гдовском районе

23:57, 09 июля 2023, ПАИ

День рыбака отметили в деревне Самолве в Гдовском районе, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Каждый год накануне Дня рыбака деревню посещает Нептун. Его прибытия с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Морской владыка с короной на голове и трезубцем в руках, как оказалось, очень любит детей и по-доброму относится к жителям деревни. Его сказочный визит – яркий, весёлый – надолго запомнится жителям и гостям», – говорится в сообщении.

Напомним, ежегодно во второе воскресенье июля в некоторых странах, включая Россию, отмечают профессиональный праздник – День рыбака.

Добавим, что статьи о рыбалке обозревателя ПАИ и по совместительству рыболова-любителя Николая Бесклёвного можно прочитать здесь.