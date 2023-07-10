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Общество

Посвящённый Псковской области репортаж вышел на телеканале «Россия 24»

На телеканале «Россия 24» вышел выпуск программы «Деловое путешествие», который посвящён Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

В своём репортаже «Псковские новации» Алексей Михалёв рассказывает о возможностях гастротуризма, экотуризма и уникальных предприятиях Псковской области.

В частности, в видеосюжете рассказывается о псковских вездеходах «Тактик», развитии спортивного туризма: водного, авиационного и спортивного воздухоплавания, а также о фабрике, где производят одежду для зимних экстремальных видов спорта, и об алмазной ферме на территории ОЭЗ «Моглино».

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