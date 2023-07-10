Посвящённый Псковской области репортаж вышел на телеканале «Россия 24»
На телеканале «Россия 24» вышел выпуск программы «Деловое путешествие», который посвящён Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.
В своём репортаже «Псковские новации» Алексей Михалёв рассказывает о возможностях гастротуризма, экотуризма и уникальных предприятиях Псковской области.
В частности, в видеосюжете рассказывается о псковских вездеходах «Тактик», развитии спортивного туризма: водного, авиационного и спортивного воздухоплавания, а также о фабрике, где производят одежду для зимних экстремальных видов спорта, и об алмазной ферме на территории ОЭЗ «Моглино».
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