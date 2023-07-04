Производство вездеходов «Тактик» модернизируют в Псковской области

20:45, 03 июля 2023, ПАИ

Между Фондом инвестиционного развития Псковской области и ООО «Азимут» заключён договор на сопровождение по проекту «Модернизация производства вездеходов «Тактик», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В 2023 году в модернизацию производства планируется инвестировать 25 млн рублей. Общий объём инвестиций составит около 370 млн рублей.

Срок выхода на полную производственную мощность – декабрь 2024 года.

В ходе реализации проекта планируется создание пяти новых рабочих мест, объёмы реализации продукции достигнут 200 машин в год.

Специалисты отдела экспертизы инвестиционных проектов фонда окажут инвестору консультационную помощь по мерам поддержки в части привлечения заёмного финансирования.

Напомним, на ПМЭФ–2023 на стенде Псковской области был представлен один из образцов вездехода, который привлёк очень много внимания гостей и участников форума.