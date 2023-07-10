Более 150 реконструкторов воссоздали прорыв линии «Пантера» под Островом

00:36, 10 июля 2023, ПАИ

Военно-историческая реконструкция «Прорыв линии «Пантера» состоялась в деревне Холматка Островского района, пишет газета «Островские вести».

Реконструкция сражения времён Великой Отечественной войны, а именно июля 1944 года, проходила на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина». В мероприятии приняли участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

Люди со всей области собрались посмотреть на сражение, некоторые приехали из других регионов России. Как отметила волонтёр Любовь Осипова из Струг Красных, подобные мероприятия нужно обязательно проводить, особенно для молодёжи, чтобы воспитывать юное поколение в духе патриотизма.

На «Линии Сталина» работали волонтёры во главе с Екатериной Родиной – председателем регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Они помогали посетителям комплекса найти дорогу и припарковаться, координировали движение машин. Во время боя волонтёры оцепили линию поля, предупреждая проникновение на него зрителей, особенно детей, из соображений техники безопасности.

«Зрители были по-настоящему впечатлены постановкой сражения. Взрывы, хлопки и стрельба напомнили людям, какую цену заплатили их предки за победу в Великой Отечественной войне, и что война – это очень страшно. По окончании боя люди фотографировались с реконструкторами, гуляли по «полю сражения». Мероприятие не оставило равнодушным ни одного из присутствующих», – отметили в редакции газеты.