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Общество

До +23 градусов ожидается сегодня в Псковской области

Переменная облачность ожидается 10 июля на территории Псковской области, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.

Фото: Изборский музей-заповедник

Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью +7…+12 градусов, днем  - от +18 до +23.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/сек. 

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