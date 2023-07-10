До +23 градусов ожидается сегодня в Псковской области

07:29, 10 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается 10 июля на территории Псковской области, сообщает псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью +7…+12 градусов, днем - от +18 до +23.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/сек.