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Культура

Фестиваль бардовской песни и поэзии прошёл в Изборске

X Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость – 2023» прошёл на этих выходных в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото: Изборский музей-заповедник

На мероприятии со своими программами выступили известные барды и поэты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды и других городов России. Завершился фестиваль гала-концертом в Изборской крепости, где псковичи смогли услышать победителей конкурсного отбора, почетных гостей фестиваля, членов жюри и организаторов.

«Спасибо всем, кто был с нами эти два дня. До встречи в следующем году!» - подчеркнули в музее. 

Фото: Изборский музей-заповедник

Организаторами мероприятия выступали ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».

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