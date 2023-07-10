Литературно-музыкальный фестиваль прошёл в Михайловском

09:46, 10 июля 2023, ПАИ

Открытый литературно-музыкальный фестиваль прошёл в выходные на территории музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», пишет газета «Пушкинский край».

В программе приняли участие солисты ведущих оперных театров, лауреаты национальной оперной премии «Онегин».

Два вечерних концертных события (8 и 9 июля в 18:00) состоялось при участии одного из лучших музыкальных коллективов страны – Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. За дирижёрским пультом – художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, народный артист России Александр Чернушенко.

Музыкальное наполнение было также посвящено Фёдору Шаляпину и Сергею Рахманинову, юбилеи которых широко отмечаются в России в 2023 году.