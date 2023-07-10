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Культура

Усадьбы Пушкинского заповедника закроют на время съёмок фильма

Усадьбы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на наступившей неделе поочерёдно станут своего рода съёмочными площадками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Здесь запланирована работа над отдельными сценами фильма под рабочим названием «Цербер» — об отдельных событиях конца 1825-го и далее 1826 года, когда после подавления восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге царское правительство ещё долго выявляло и наказывало его прямых или косвенных участников, иногда — по доносам. Не избежал этого «полицейского внимания» и Пушкин — ссыльный на момент выступления декабристов, среди которых были и его товарищи и знакомые.

Снимает фильм «Студия Чеховъ» совместно с Институтом развития интернета; режиссер-постановщик — Владимир Щегольков.

В Пушкинском заповеднике предупреждают потенциальных посетителей, что из-за киносъёмок дома-музеи в мемориальных усадьбах будут закрыты для посетителей: в Михайловском — во вторник, 11 июля, в Тригорском — в среду, 12-го, и в «Пушкинской деревне» — в четверг, 13-го. Во время работы съёмочной группы в усадебных парках ограничивать туристический поток не планируется. 

Музей-заповедник «Михайловское» с его видами и исторически выверенными интерьерами привлекал и привлекает многих авторов художественных и документальных лент. Среди снятого здесь — такие разные ленты, как «Василиса Кожина» со Светланой Ходченковой и «Заповедник» («Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») с Сергеем Безруковым, «Холоп» Клима Шипенко и «Учёности плоды» Игоря Угольникова, проч., проч. Подробнее об этой стороне жизни музея-заповедника можно узнать, побывав на специальной программе-прогулке «Природа. Пушкин. И кино». Традиционно в «Михайловском» эту программу проводят летом, по четвергам, по предварительным заявкам.

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