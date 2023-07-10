Покос водорослей проведут на реке Ловать в Великих Луках

10:03, 10 июля 2023, ПАИ

Работы по очистке акватории реки Ловать от излишней растительности проведут в ближайшее время в Великих Луках. Сотрудники «Зеленхоза» специальной техникой проведут покос водорослей, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Специалисты приложат максимум усилий, чтобы река выглядела опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам», – заявили в пресс-службе.

Работы по очистке реки будут проводиться почти неделю – от пяти до семи дней.