Семь пожаров произошло в Псковской области за выходные

10:12, 10 июля 2023, ПАИ

Семь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области 8 и 9 июля, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Первый пожар произошёл в Невеле на площади Социализма 8 июля в 10:45. В легковом автомобиле ВАЗ-2112 2006 года выпуска огонь повредил моторный отсек, сгорели фары, передний бампер, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Автомобиль удалось спасти.

В 15:53 в Великих Луках на улице Малышева в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на пятом этаже выгорела изнутри комната. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 20:09 в Пушкиногорском районе в деревне Исса на улице Федоровых сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 22:30 в Великолукском районе в деревне Максимово на улице Набережной в двухэтажном жилом доме на кухне загорелся мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

9 июля в 00:25 в Псковском районе в деревне Ветошка на улице Лесной в жилом доме в парильном помещении огонь повредил стены и потолок. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

В 13:01 в Дновском районе в деревне Паклинский Хутор сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

В 13:55 в Псковском районе в СНТ «Восток» хозяйственная постройка выгорела изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки.