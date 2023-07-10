Верхний слой асфальта укладывают на участке дороги Новгородка – Пушкинские Горы

10:04, 10 июля 2023, ПАИ

На участке дороги Новгородка – Пушкинские Горы рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Активные работы ведутся с 12-го по 24-й км трассы. На всем протяжении участка уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день ведется укладка верхнего слоя – уложено более 3 км. Параллельно специалисты занимаются ремонтом существующих автобусных остановок и посадочных площадок.

Дорожникам предстоит отремонтировать пересечения, примыкания, съезды и дорожное полотно на мосту через реку Великую, а также укрепить обочины. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком будет нанесена дорожная разметка.

Обновлением трассы занимается ООО «АДП» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта составила около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

Срок завершения работ по контракту намечен на конец июля текущего года.

Напомним также, в прошлом году в нормативное состояние был приведен участок с 0 км до 12 км, в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» трасса будет обновлена на всем протяжении.