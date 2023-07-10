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Общество

Движение транспорта ограничили на улице Народной в Пскове

Движение транспорта ограничили на улице Народной в Пскове сегодня, 10 июля, в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Telegram-канал администрации Пскова

С 10:00 и до окончания работ будет производиться фрезерование дорожного покрытия на улице Народной, на участке между Рижским проспектом и улицей Юбилейной. Движение транспорта будет ограничено по полосам.

Работы идут в рамках контракта на восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Срезать старый асфальт будут выборочно, ремонтировать полотно будут картами.

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