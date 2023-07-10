Движение транспорта ограничили на улице Народной в Пскове

10:19, 10 июля 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничили на улице Народной в Пскове сегодня, 10 июля, в связи с ремонтными работами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

С 10:00 и до окончания работ будет производиться фрезерование дорожного покрытия на улице Народной, на участке между Рижским проспектом и улицей Юбилейной. Движение транспорта будет ограничено по полосам.

Работы идут в рамках контракта на восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Срезать старый асфальт будут выборочно, ремонтировать полотно будут картами.