Центр обслуживания «Экопром» в Великих Луках не будет принимать клиентов с 10 по 12 июля

11:02, 10 июля 2023, ПАИ

Центр обслуживания клиентов «Экопром» на проспекте Гагарина, 54 в Великих Луках по техническим причинам не будет принимать граждан с 10 по 12 июля. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8112) 20-19-21 или написать на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

«Приносим извинения за временные неудобства!» – говорится в сообщении.