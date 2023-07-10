Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский музей приглашает горожан на вечернюю экскурсию

13 июля в 16:00 Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить экскурсию «Лабиринты музейного квартала». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Путешествие начнется во дворике Палат у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации и почему здание называют Домом Ксендза. Далее экскурсия пройдет вдоль костела, Картинной галереи и Поганкиных палат.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский пер., 7).

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33 13 90.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Завершается обновление Центра детского чтения в Пскове
10 июля 2023

Литературно-музыкальный фестиваль прошёл в Михайловском
10 июля 2023

«Киностарт» и иранское кино. Дневник фестиваля «Западные ворота» #2
10 июля 2023

Фестиваль бардовской песни и поэзии прошёл в Изборске
09 июля 2023

Победителей кинофестиваля «Западные ворота» назвали в Пскове
09 июля 2023

Приза «Хранители памяти» на кинофестивале в Пскове удостоены авторы фильма «Приравнены к хлебу»
09 июля 2023

Великолукский режиссёр Сергей Иванов стал победителем конкурса «КиноСтарт»
09 июля 2023

Десять тысяч зрителей посетили кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...