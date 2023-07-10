Псковский музей приглашает горожан на вечернюю экскурсию

10:54, 10 июля 2023, ПАИ

13 июля в 16:00 Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить экскурсию «Лабиринты музейного квартала». Об этом ПАИ сообщили в музее.

Путешествие начнется во дворике Палат у Сокольей башни. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации и почему здание называют Домом Ксендза. Далее экскурсия пройдет вдоль костела, Картинной галереи и Поганкиных палат.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский пер., 7).

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33 13 90.